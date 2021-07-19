OTOMOBİL, DRENAJ KANALINA DEVRİLDİ 4 YARALI - Son Dakika

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin drenaj kanalına devrilmesi sonucu anne ve 3 çocuğu hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Y. (41) yönetimindeki 01 BSD 05 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu drenaj kanalına devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan eşi Mine Y. (38), çocukları Efe (13), Cansu (10) ve Şerife Y. (9) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.