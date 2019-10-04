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Otomobil, düğüne giden anne ile kıza çarptı: 2 ölü

1 saat önce

Otomobil, düğüne giden anne ile kıza çarptı: 2 ölüDÜZCE'de, düğüne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı.

Otomobil, düğüne giden anne ile kıza çarptı: 2 ölü

DÜZCE'de, düğüne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Fatma Kartal ve kızı Özge Kartal yaşamını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Yıldırım idaresindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıya geçmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Kartal ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Samet Yıldırım şok yaşarken, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, düğüne giden anne ile kıza çarptı: 2 ölü

Kartal, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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