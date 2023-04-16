Otomobil duraktaki 5 kişiye çarptı, insanlar savruldu, dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Otomobil duraktaki 5 kişiye çarptı, insanlar savruldu, dehşet anları kameraya yansıdı

16.04.2023 22:21

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. İnsanların savrulduğu dehşet anları anbean kameraya yansıdı.
İzmir- Çanakkale kara yolu Altınoluk Fener Mahallesi yakınlarında H.K.'nin kullandığı 03 AAJ 013 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrularak kaldırımı aşan otomobil otobüs durağında bekleyen 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi etrafa savruldu. Kazada B.Y., A.S., F.A., B.Y. ve M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Otomobilin savrularak otobüs durağına girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil duraktaki 5 kişiye çarptı, insanlar savruldu, dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil duraktaki 5 kişiye çarptı, insanlar savruldu, dehşet anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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