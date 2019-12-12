Otomobil durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü (2) - Son Dakika

Otomobil durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü (2)

7 saat önce

Uşak'ta üniversite öğrencisinin kullandığı otomobilin, durakta otobüs bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Uşak'ta üniversite öğrencisinin kullandığı otomobilin, durakta otobüs bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi öldü. (2)

Otomobil durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü (2)

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:11 Kaynak: AA
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