Otomobil durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü (2) - Son Dakika

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Otomobil durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü (2)
7 saat önce
Uşak'ta üniversite öğrencisinin kullandığı otomobilin, durakta otobüs bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:11 Kaynak: AA
Uşak'ta üniversite öğrencisinin kullandığı otomobilin, durakta otobüs bekleyen yolculara çarpması sonucu 3 kişi öldü. (2)
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