Son Dakika Haberleri: Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı
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Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, durakta bekleyenlere çarptı.

Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 4 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, durakta bekleyenlere çarptı. Kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Özlem Uysal (30) yönetimindeki 20 YU 520 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda yoldan çıktı. Minibüs durağında bekleyen 2 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Özlem Uysal ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki oğlu Fatih Uysal ile durakta bekleyen Gani Demiröz (66) ve Nizar Dengiz (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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