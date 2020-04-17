OTOMOBİL DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 5 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİL DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 5 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 5 YARALI

6 saat önce

PENDİK'te bir sürücü sapağı kaçırınca otomobilini sağ şeride çekti.

OTOMOBİL DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 5 YARALI, System.String[]
PENDİK'te bir sürücü sapağı kaçırınca otomobilini sağ şeride çekti. Sağ şeritte bekleyen otomobili fark edemeyen başka bir sürücü de otomobiliyle bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, Pendik'te saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D100 Karayolu'nda Kaynarca-Pendik istikametinde ilerleyen 07 KA 314 plakalı otomobilin sürücüsü dönüşü kaçırınca aracını sağ şeritte durdurdu. Bu sırada arkadan gelen 41 NC 344 plakalı otomobil sürücüsü öndeki aracın durduğunu fark etmeyip diğer otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ambulanslarda ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yolda bir süre trafik oluşurken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten verildi. Araçların kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

- İstanbul
D-100 Karayolu, Kaynarca, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:32 Kaynak: DHA

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