Otomobil duran araçlara çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil duran araçlara çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika

Otomobil duran araçlara çarptı: 4 Yaralı

40 dakika önce

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil duran araçlara çarptı: 4 Yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, 23.00 sıralarında Ayaspaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy Caddesi İstikametinden Kıyıköy istikametine seyreden Aykut Ö. İdaresinde ki 59 PS 920 Plakalı otomobil İstanbul Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde ki kamyonete ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Aykut Ö. ve Egemen G., Samet Y., Onur A. araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine hemen çok sayıda Ambulans ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldılar.


Kazaya karışan otomobilin aşırı süratli olduğu ve sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilen kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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