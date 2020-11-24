Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti. Ölen bebeğin annesi Gamze Tekin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Zonguldak, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

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