Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)

24.11.2020 00:15
Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti. Ölen bebeğin annesi Gamze Tekin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika


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