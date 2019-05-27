Otomobil duvara çarptı: 1 ölü
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AMASYA'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü İsmet Kök (80), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:01 Kaynak: DHA
AMASYA'nın Taşova
ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü İsmet Kök (80), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Taşova Karabük
köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya
'dan emekli olan İsmail Kök, Amasya
'dan Taşova istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalını çevreleyen beton duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kök'ün cenazesi hastane morguna götürülürken kazada hurdaya dönen otomobil vinçle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Amasya
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