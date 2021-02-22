Otomobil duvara çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobil duvara çarptı: 1 ölü

22.02.2021 21:18
Otomobil duvara çarptı: 1 ölü

KONYA'da kontrolden çıkıp, kaldırımı aştıktan 18 metre sonra bir evin bahçe duvara çarpıp duran otomobilin sürücüsü Mustafa Türkmen (40), yaşamını yitirdi.

KONYA'da kontrolden çıkıp, kaldırımı aştıktan 18 metre sonra bir evin bahçe duvara çarpıp duran otomobilin sürücüsü Mustafa Türkmen (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Türkmen yönetimindeki 42 FR 710 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımı aştıktan 18 metre sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Türkmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Türkmen'in öldüğünü belirledi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede fren izine rastlamazken, aracın kaldırımı aştıktan sonra 18 metre boş arazide gidip duvara çarptığını, aracın 3'üncü viteste takılı kaldığı ve sürücünün emniyet kemerini takmadığını belirledi. Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Mustafa Türkmen, Otomobil, Selçuklu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil duvara çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil duvara çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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