Polis, olay yerinde yaptığı incelemede fren izine rastlamazken, aracın kaldırımı aştıktan sonra 18 metre boş arazide gidip duvara çarptığını, aracın 3'üncü viteste takılı kaldığı ve sürücünün emniyet kemerini takmadığını belirledi. Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Türkmen, Otomobil, Selçuklu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil duvara çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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