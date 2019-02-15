Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Konya
'nın Kulu
ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 M 0713 plakalı araç sürücüsü Ş.A. (33) otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajında bulunan LPG tankı yerinden çıkarken sürücüsü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Ş.A. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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