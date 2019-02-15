Son Dakika Haberleri: Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 M 0713 plakalı araç sürücüsü Ş.A. (33) otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajında bulunan LPG tankı yerinden çıkarken sürücüsü ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Ş.A. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Konya, Kulu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi

8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]