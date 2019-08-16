Son Dakika Haberleri: Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

5 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Anar'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe kırsalındaki Yolgeçer Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile İslim Anar (62), 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa, Halfeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:27 Kaynak: AA
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