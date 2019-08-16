Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:27 Kaynak: AA
'nın Halfeti
ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Anar'ın (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe kırsalındaki Yolgeçer Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile İslim Anar (62), 112 Acil Servis
ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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