Otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki bir evin taş duvarına çarpması sonucu, aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinözü-Elbistan karayolunun Kalealtı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabaktepe Mahallesi'nden Elbistan'a doğru seyir halindeki Mücahit K.'nin (27) kullandığı 58 NL 378 plakalı otomobil, Kalealtı Mahallesi'ne girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. İçinde 2'si çocuk 5 kişinin olduğu otomobil, yol kenarındaki bir evin taş duvarına çarptı. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Araçtaki aile fertlerinin yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. Kazada, sürücü Mücahit K. ile araçta bulunan Berat (2), Ayşe (19), Eda (17) ve henüz 2 aylık olan Asena K. isimli bebek yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye, sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılabildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı.

(İHA)