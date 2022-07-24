Otomobil, duvara çarptı; kuzenlerden Kahraman öldü, Serdar yaralı - Son Dakika
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Otomobil, duvara çarptı; kuzenlerden Kahraman öldü, Serdar yaralı

24.07.2022 15:32
Otomobil, duvara çarptı; kuzenlerden Kahraman öldü, Serdar yaralı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde iş yeri duvarına çarpan otomobildeki sürücü Kahraman Yıldırım (18) hayatını kaybetti, kuzeni Serdar Yıldırım (15) ise ağır yaralandı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde iş yeri duvarına çarpan otomobildeki sürücü Kahraman Yıldırım (18) hayatını kaybetti, kuzeni Serdar Yıldırım (15) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Yıldırım (18) idaresindeki 01 AIU 374 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkınca kapalı iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yıldırım ve yanındaki kuzeni Serdar Yıldırım, araçta sıkıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı 2 yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kahraman Yıldırım, hastanede hayatını kaybetti. Serdar Yıldırım'ın ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Serdar Yıldırım, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, duvara çarptı; kuzenlerden Kahraman öldü, Serdar yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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