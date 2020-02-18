Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Saraycık Caddesinden hemzemin geçit istikametine gitmekte olan Murat L., idaresindeki 26 TL 559 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sağ tarafında park halinde bulunan 11 DC 197 plakalı otomobil çarparak devrildi. Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan Nisanur L., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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