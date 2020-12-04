OTOMOBİL EKMEK KAMYONUNA ÇARPIP 300 METRE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

OTOMOBİL EKMEK KAMYONUNA ÇARPIP 300 METRE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

04.12.2020 06:39
OTOMOBİL EKMEK KAMYONUNA ÇARPIP 300 METRE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI, System.String[]

OTOMOBİL EKMEK KAMYONUNA ÇARPIP 300 METRE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobil aynı yönde ilerleyen ekmek kamyonuna arkadan çarptı.

OTOMOBİL EKMEK KAMYONUNA ÇARPIP 300 METRE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
İZMİR'in Buca ilçesinde, otomobil aynı yönde ilerleyen ekmek kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre savrulurken, sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca Batı çıkışı yakınında meydana geldi. Barış Turğut'un (21) kullandığı 35 UC 704 plakalı otomobil, Buca yönünden Gaziemir istikametine ilerlediği sırada, aynı yönde ilerleyen Mehmet Güner (35) idaresindeki 35 AH 3023 plakalı ekmek kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güner'in kamyonu demir bariyerlere çarparken, Turğut'un kullandığı otomobili ise yaklaşık 300 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı sürücüler de yolda ikinci bir kaza olmaması için birbirlerine uyarılarda bulundu. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, kaza sonucu hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Barış Turğut, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan Turğut, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Güner ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kazaya nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonucu araçlar kaldırıldı, ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil, İzmir, Kaza, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL EKMEK KAMYONUNA ÇARPIP 300 METRE SAVRULDU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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