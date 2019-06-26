Son Dakika Haberleri: Otomobil, el arabasıyla ot taşıyanlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil, el arabasıyla ot taşıyanlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yol kenarında, el arabasıyla ot taşıyanlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil, el arabasıyla ot taşıyanlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yol kenarında, el arabasıyla ot taşıyanlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde, Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Kalfa yönetimindeki 16 SH 515 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi'nden el arabasıyla Lütfiye Mahallesi'ne yürüyen Akif Demir (50) ve Servet Yılmaz'a (66), arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yılmaz ise ayakta tedavi edildi. Demir'in Batman'dan gelerek bir çiftlikte bekçilik yaptığı öğrenildi. Akif Demir'in cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen Yılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
Orhaniye, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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