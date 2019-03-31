Otomobil Elektrik Direği ve Bahçe Çitine Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir otomobilin elektrik direği ile bahçe çitine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde, bir otomobilin elektrik direği ile bahçe çitine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Camuka idaresindeki 16 LSC 78 plakalı otomobil, Duaçınarı Mahallesi Ankara
Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkisinde, yol kenarındaki elektrik direğine ardından bir evin bahçesinin çitine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Camuka otomobilde sıkıştı. Araçta bulunan Murat Güler
de yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Camuka ile Güler sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:45 Kaynak: AA
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