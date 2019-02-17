Son Dakika Haberleri: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

1 saat önce

BURSA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı.

Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır, 3 Yaralı, System.String[]
BURSA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mert Aslan yönetimindeki 16 NDL 72 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücü Aslan ile beraberinde Eren Önder ve Mustafa Zeytin yaralandı. Araçta sıkışan Mustafa Zeytin, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Zeytin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, takla atan otomobildekilerin kaza sırasında dinlediği müziğin hala çaldığı görüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:44 Kaynak: DHA

Zeytin, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 09:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1'i Ağır, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]