Son Dakika Haberleri: Otomobil, Elektrik Direğine Çarptı 1 Yaralı

Otomobil, Elektrik Direğine Çarptı 1 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Otomobil, Elektrik Direğine Çarptı 1 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnebolu'da İkiçay mevkiden çarşı merkezine giden Özgür T.(37) yönetimindeki 37 BP 114 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Eren T.(16 ) yaralanırken, otomobil sürücüsü Özgür T. ile Zafer K. (17) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza'da yaralanan Eren T.'nin ise İnebolu Devlet Hastanesine kendi imkanları ile gittiği öğrenildi.

Otomobilin direğe çarpmasının etkisiyle araçtan asfalta sızan yağ itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Kazada yaralanan Eren T.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa
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