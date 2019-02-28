Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
56 dakika önce
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Asri Mezarlığın önünde Recep Tanış (50) idaresindeki 03 SK 377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada, yaralanan araç sürücüsü Tanış, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan elektrik direğine çarpan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:40 Kaynak: AA
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