Son Dakika Haberleri: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

54 dakika önce

Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde Murat Erkişi (27) yönetimindeki 10 BR 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada, araç içerisinde sıkışan Erkişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erkişi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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