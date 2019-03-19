Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
54 dakika önce
Malatya'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya
'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yeşilyurt
ilçesi Gündüzbey
Mahallesi'nde Murat Erkişi (27) yönetimindeki 10 BR 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada, araç içerisinde sıkışan Erkişi, AFAD
ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erkişi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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