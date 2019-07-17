Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ali Parlak
idaresindeki 34 BJJ 544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı
DSİ Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali Parlak hafif şekilde yaralanırken otomobilde ve elektrik direğinde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde sağlık kontrolü yapılan sürücü hastaneye gitmek istemedi. Kazaya karışan otomobil, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor Evin ortasında taşla yaşıyorlar! "Yer altı şehrinin girişlerinden biri olabilir"