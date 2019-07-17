Son Dakika Haberleri: Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Parlak idaresindeki 34 BJJ 544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali Parlak hafif şekilde yaralanırken otomobilde ve elektrik direğinde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde sağlık kontrolü yapılan sürücü hastaneye gitmek istemedi. Kazaya karışan otomobil, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Atatürk Bulvarı, Ali Parlak, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
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