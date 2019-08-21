Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan hastaneden dönen Nurettin S. idaresindeki 35 DC 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adnan Menderes Bulvarı'na kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Direği koparan otomobilin sürücüsü Necip S. yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralının ilk müdahalesini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kopan direk nedeniyle elektrik iletim hatları da zarar gördü. Bölgeye yeniden elektrik verilebilmesi için AKEDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ