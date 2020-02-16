Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Türkmen Yolu Mahallesi yolu üzeri Türkmen Caddesi kesimhane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 42 ACS 940 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
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