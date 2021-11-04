Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarparken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Doğakent sokakta kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Arzu A. idaresindeki 67 ABC 964 plakalı Chevrolet marka otomobil, 2 Nolu Sakindere sokağa seyir halinde iken iddiaya göre aracın freninin tutmaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçta sıkışan sürücü Arzu A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü sedyeyle ambulansa bindirilirken, tedavisi yapılmak üzere ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilde hava yastıklarının açıldığı görülürken, polis ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.