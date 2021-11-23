Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaza, Engiz Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın(28) idaresindeki 16 L 3174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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