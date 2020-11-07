Otomobil elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine çarptı
07.11.2020 18:45
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bulut E. idaresindeki 33 EP 881 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenikent Kartal Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bulut E. yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada devrilen elektrik direği, Akedaş ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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