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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

39 dakika önce

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı Devrilen direk nedeniyle 2 araç birbirine girdiİSTANBUL - Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Devrilen direk nedeniyle 2 araç birbirine girdi
İSTANBUL - Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil, otoyol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken, yola devrilen direk nedeniyle arkadan gelen 2 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda araç yoğunluğu meydana geldi.
Ataşehir - TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak, bağlantı yolunun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpma nedeniyle direk yola devrilirken, otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Direğin yola devrilmesi sonucu, arkadan gelen 2 otomobil birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gelerek önlem aldı.
Toplam 3 aracın karıştığı kaza ve yola devrilen direk nedeniyle TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
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