Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

13.03.2022 10:30

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan İsmail Gaspıralı Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolunda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan yaralı vaziyetteki 2 kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Başkan Ataç, 'Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor' Başkan Ataç, 'Tepebaşı'nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor' Eskişehir'de zabıtanın market denetimleri... BİM markette toz şekerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı çıktı, tutanak tutuldu Eskişehir'de zabıtanın market denetimleri... BİM markette toz şekerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı çıktı, tutanak tutuldu

Eskişehir, Tepebaşı, Otomobil, Tramvay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:43:40. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement