Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

14.06.2022 12:30
Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de otomobil refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kapıcı Sapağı mevkiinde refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen otomobil içerisindeki 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Kaza sebebiyle her iki şeritte trafik tek şeritten verilirken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - DÜZCE

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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