SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika

SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI

13.05.2021 16:18

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.15 sıralarında, Geyve İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesi üzerinde meydana geldi. Berkay Aydın idaresindeki 34 BN 4303 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak elektrik direğine çarptı. Kazada, Berkay Aydın ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Hasar gören otomobilde sıkışan sürücü Berkay Aydın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI
SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI

Berkay Aydın, Otomobil, Geyve, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 3 YARALI - Son Dakika


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