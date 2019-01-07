Son Dakika Haberleri: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Yaralı

Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Yaralı

54 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin buzlanma nedeniyle beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin buzlanma nedeniyle beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dağçeşme Mahallesi istikametinden Moymul Mahallesi istikametine gitmekte olan Ali Karaca yönetimindeki 43 U 6152 plakalı otomobil, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Ali Karaca, aynı araçta bulunan Gülşen Karaca, Ayşegül Karaca ve Sera Karaca yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

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