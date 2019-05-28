Son Dakika Haberleri: Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

41 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil elektrik direğine çarptı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Irlıganlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Sarıkaya'nın (42) kullandığı 20 YF 810 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada Ramazan Sarıkaya ile Kudret Sarıkaya (40), Zeynep Su Sarıkaya (9), Fatma Sena Sarıkaya (6) ve Yavuz Selim Sarıkaya (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü Sarıkaya, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:56 Kaynak: DHA
Pamukkale, Denizli, Sarıkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:37:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]