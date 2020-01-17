Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
7 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesinde F.A.'nın kullandığı 31 SP 275 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
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