Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Erdem Çakır yönetimindeki 06 FP 1448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, araçta bulunan sürücünün eşi Huriye Çakır'ın, hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan otomobil sürücüsü Erdem Çakır ve kızı Zeynep Çakır da, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Erdem Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobil elektrik direğine çarptı: Anne öldü, kızı ve eşi yaralı - Son Dakika