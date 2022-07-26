Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

26.07.2022 19:14
Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Denizli- Muğla karayolu Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Muğla'nın yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenadındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan sürücü Berkay Arıca (32) ile araçta bulunan Necati Arıca (52) ve Aydın Arıca (50), Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Necati Arıca ile Berkay Arıca doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Arıca'nın ise tedavisi sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Hurdalıkta yangın Hurdalıkta yangın Muğla'da baba ve iki oğlunun öldürülmesiyle ilgili iki kardeş yargılanıyor Muğla'da baba ve iki oğlunun öldürülmesiyle ilgili iki kardeş yargılanıyor
Kaynak: DHA

Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 19:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement