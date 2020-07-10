Otomobil elektrik direğine saplandı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine saplandı: 1 ölü



SİVAS - Sivas'ta beton elektrik direğine saplanan otomobil tanınmaz hale geldi, sürücü hurdaya dönen aracın içerisinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.40 sıralarında Sivas kent merkezi Necmettin Erbakan bulvarı, cezaevi kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.Ö. idaresindeki 58 AK 572 plakalı Opel marka otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine saplandı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken sürücü aracın içinde sıkışarak hayatının kaybetti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde ölen sürücüsü sıkıştığı araçtan çıkartmayı başardı. Ölen sürücünün Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Kaza sırasında işten çıkarak evine gitmek istediği tahmin ediliyor. Olay yerine gelen sürücünün iş arkadaşları zor anlar yaşadı. Polis ekipleri hurdaya dönen otomobilin parçalarını yol kenarındaki buğday tarlasından topladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.