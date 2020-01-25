Otomobil elektrik panosuna çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil elektrik panosuna çarptı: 6 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik panosuna çarptı: 6 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Seydişehir- Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Adak (29) idaresinde ki 26 SD 482 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik panosuna çarparak karşı şeride geçip durabildi. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Ümit Adak (35), Uğur Adak (38), Sefa Adak (61),Recep Akcan (19) ve Nigar Adak (54) yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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