Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Cuma Çapar idaresindeki 33 SC 804 plakalı otomobil, Yarbaşı Köyü TOKİ girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Ekinci yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Yarbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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