Son Dakika Haberleri: Otomobil elektrikli bisiklet ve motosikletle çarpıştı, 2 yaralı
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Otomobil elektrikli bisiklet ve motosikletle çarpıştı, 2 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisiklet ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil elektrikli bisiklet ve motosikletle çarpıştı, 2 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisiklet ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet parkı Çağlayan şelalesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 27 YU 465 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ve M.T. idaresindeki 03 ABB 976 plakalı motosiklet, Çağlayan Şelalesinin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Yaşanılan kazada N.S. idaresindeki otomobil bir evin duvarına çarparak durabildi. Elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise kullandıkları araçlardan düşerek yaralandı. Yaralı elektrikli bisiklet sürücüleri A.K. ve motosiklet sürücüsü M.T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Şuhut, Afyon, 3. Sayfa
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