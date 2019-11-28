Son Dakika Haberleri: Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında meydana gelen kazada, Mahmud Emin (48), idaresindeki elektrikli bisiklet iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra bulvara giriş yaptı. Bu sırada Burak B. (19) idaresindeki 46 BD 625 plakalı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet kullanıcısı ve yolcu konumundaki Kola Osman (89) yere savruldu.


Yaşlı kadın ve sürücüye ilk müdahaleye yapan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan yaşlı kadının sağlık durumun ağır oluğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
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