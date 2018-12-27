Otomobil Emniyet Şeridinde Bekleyen Araca Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Isparta-Eğirdir karayolunda emniyet şeridindeki araca başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Isparta- Eğirdir
karayolunda emniyet şeridindeki araca başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sıralarında Isparta - Eğirdir karayolunun 6.kilometresinde meydana geldi. Telefon görüşmesi yapmak üzere aracını sağ taraftaki emniyet şeridine çeken S.A.G.'nin 32 AAL 684 plakalı otomobiline arkadan gelen S.Ö. idaresindeki 32 LF 357 plakalı otomobil çarptı. Kazada araçlardan biri şarampole uçarken, sürücülerden S.Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Isparta Şehir Hastanesi
'ne sevk etti.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:12 Kaynak: İHA
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