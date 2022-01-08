Otomobil, emniyet şeridindeki kamyonete çarptı, iki sürücü yaralandı - Son Dakika

Bahçelievler'de otomobilin emniyet şeridindeki kamyonete çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Basın Ekspres Yolu'nda Atatürk Havalimanı istikametine giden Serdar A. yönetimindeki 60 ACK 475 plakalı kamyonetin brandası açıldı.
Aracı emniyet şeridine alan Serdar A, brandayı çekmeye çalıştı. Bu sırada Leyla A. idaresindeki 34 BUC 032 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü, araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla Leyla A. bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Her iki araçta hasara yol açan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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