Otomobil, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Kassab'ın emniyet şeridindeki otomobili, arkadan başka otomobilin çarpmasıyla bariyerleri aşıp, ters döndü. Kazada Kassab yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi TEM yolunun İstanbul yönünde meydana geldi. Emrah Akbaş'ın kullandığı 34 KP 7372 plakalı otomobil, Suriyeli Ahmet Kassab yönetimindeki emniyet şeridinde park halinde duran 34 MM 4830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Kassab'ın kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, ters döndü. Kazada Suriyeli sürücü Ahmet Kassab ile aracındaki Muhammet Kassab, Ali Ahmet, Mahmut Cüneyt Şuveyhene, Mustafa Cüneyd Şuveyhene, Muhammed Şuveyhene ve diğer sürücü Emrah Akbaş ile otomobilindeki Şükrü, Aynur ve İsmail Akbaş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kassab, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.