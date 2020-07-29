Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 2 yaralı

AKSARAY'da emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Malioğlu (38) ve yanındaki Abdulkerim Karasu (49) yaralandı.

AKSARAY'da emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Malioğlu (38) ve yanındaki Abdulkerim Karasu (49) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Hatay'dan Ankara'ya iş görüşmesine giden Mehmet Malioğlu yönetimindeki 31 GY 209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Mehmet Alkan'a (39) ait 01 LP 0008 plakalı iş makinesi yüklü TIR? a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Malioğlu ve yanındaki Abdulkerim Karasu yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:43

Kaynak: DHA

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