Otomobil Engelli Aracına Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'kişi yaralandı.
Samsun
'da otomobilin akülü engelli aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan Sezer (42) idaresindeki 55 AAP 583 otomobil, Süleyman Karaman
'ın (61) kullandığı akülü engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan Süleyman Karaman, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı
Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı
Cenazesi İçin Hazırlık Yapılan Yaşlı Adam, Ayağa Kalkıp Yürümeye Başladı
Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor