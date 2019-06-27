Otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
1 saat önce
Adana'da bir otomobil engelli motosikletine çarptı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
'da bir otomobil engelli motosikletine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yolcu konumdaki bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Seyhan
İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı
'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. kullandığı 01 DCU 20 plakalı otomobili ile 01 B 9114 plakalı engelli motosikletine çarptı. Çarpanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Şemsettin Taşyiyen yola savruldu. Kazayı göre vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri ise Şemsettin Taşyiyen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Ş.B. gözaltına alınarak Denizli Polis
Merkezine götürüldü.
Şemsettin Taşyiyen'in cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. - ADANA
1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı
Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı
Kırmızıda geçen yaya: Gidin başkasını yakalayın
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı