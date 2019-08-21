Son Dakika Haberleri: Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı
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Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı

4 dakika önce

oğul yaralıAdıyaman'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.

Otomobil, engelli motosikletine çarptı; anne- oğul yaralı, System.String[]

oğul yaralı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı, 3 tekerlekli engelli motosikletindeki Fadime Karataş (35) ile oğlu Hacı Yusuf Karataş (5) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AG 730 plakalı otomobil, engelli Mehmet Karataş'ın kullandığı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan, Karataş'ın oğlu Hacı Yusuf Karataş ve eşi Fadime Karataş yaralandı. Anne- oğul, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fadime ve Hacı Yusuf Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Karataş, Karataş, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
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