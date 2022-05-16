Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu

16.05.2022 13:29
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin bahçe duvarına çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin bahçe duvarına çarptı. 3 kişinin otomobil ile evin bahçe duvarı arasında sıkışmaktan kurtulduğu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi Şehir Caddesi'nde meydana geldi. Bursa istikametinden Fadıllı Mahallesi'ne seyreden M.C. idaresindeki 16 ANM 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki, Kayali Keklik'e ait evin bahçe duvarına çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin, yol kenarındaki evden çıktıktan saniyeler sonra, otomobilin hızla bahçe duvarına çarptığı görülüyor. Park halindeki 1 aracın da hasar gördüğü kazada, 3 kişinin otomobil ile evin bahçe duvarı arasında sıkışmaktan kıl payı kurtulması kameraya yansıyor.


Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı, 3 kişi sıkışmaktan kurtuldu
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Kaynak: DHA

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